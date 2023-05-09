Hollywood'da çekimler durdu!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:17

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:17

Son zamanlarda Hollywood'da senaristler greve gidiyor. Amerika Yazarlar Birliği (WGA) geçen aylarda senaristlere 15 yıl aranın ardından ilk kez iş bırakma çağrısı yapmıştı. En son 2007 yılında grev yapan senaristler 100 günlük iş bırakmaları sonucunda 2 milyar dolar zarara yol açmıştı. Çağrının ardından geçtiğimiz hafta senaristler greve gitmiş ve bunun sonucunda Hollywood'da çekimler etkilenmeye başladı.

GREVİN ETKİLERİ BÜYÜYOR

Marvel'ın yeni uzun metraj filmi Blade'in senaristleri greve gitti. Senaristlerin greve gitmesi üzerine filmin çekimleri durduruldu.

Ayrıca Netflix tarafında da Stranger Things ve Big Mouth'un da çekimlerinin durdurulduğu açıklandı.

Senaristler yıllık dizi ve film üretminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını dile getirdi.

SENARİSTLERDEN YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Senaristler uygun çalışma koşulları ve daha iyi ücretin yanı sıra film stüdyolarından gelecekte yapay zeka programlarının insan yazarların yerini almayacağı konusunda da garanti istiyor. WGA yapay zeka kullanımını düzenlemek için bağlayıcı anlaşmalar istedi. WGA'nın öne sürdüğü koşullar arasında "Yapay zeka tarafından yazılan hiçbir şey 'edebi' ve 'kaynak' malzeme olarak kabul edilemez. Telif haklarını kimin alacağını belirleyen endüstri terimleri ve WGA üyeleri tarafından yazılan senaryolar yapay zeka eğitimi için 'kullanılamaz'" ifadeleri bulunuyor. WGA'nın iddialarına göre stüdyolar tarafından bu istek reddedildi.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Hollywood'da greve giden senaristler ile iglili ilk kez açıklama yaptı. Açıklamasında "Hollywood'daki senarist grevin bir an önce çözüme kavuşmasını ve senaristlere hak ettikleri adil bir anlaşmanın verilmesini içtenlikle umuyorum" dedi.