Blizzard'ın yeni başkanı Johanna Faries oldu

Microsoft'un Xbox ve Activision Blizzard grubundaki çalışmaları devam ediyor. Blizzard'ın yeni başkanı Johanna Faries olduğu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:33
Blizzard'ın yeni başkanı Johanna Faries oldu
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Microsoft'un yükselişi bir süredir gündemdeki en önemli konulardan biriydi. Şirket, dünyanın en değerli şirketi unvanına ulaştığı gibi 3 trilyon dolar değerlenmeye Apple'dan sonra ulaşan ikinci şirket oldu. Bu gelişmeler yaşanırken, Microsoft Xbox tarafında 1900 çalınıyla yollarını ayırdı.

Bunun yanında Blizzard'ın yeni başkanı da belli oldu.

JOHANNA FARIES BLIZZARD'IN YENİ BAŞKANI OLDU

Blizzard yaptığı açıklamayla Johanna Faries'in yeni başkan olacağını duyurdu. Faries, yaklaşık 3 yıldır Call of Duty'nin Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Geldiği görevlerde departmanını toparlayan Faries, Call of Duty’nin genel müdürü olarak oyun dünyasının en çok kazanan isimlerinden biriydi. Genel müdür olmadan önce de serinin e-spor tarafında yer alıyordu. Faries’in son yıllarda pek çok aksaklık yaşayan stüdyoda ilgilenmesi gereken pek çok konu var.  


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