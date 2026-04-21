Türksat 6A bir yıldır görev yapıyor

Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun aktardığına göre Türksat 6A yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Türksat 6A için çalışmaların 2014'te başladığını belirtildi.

Uyduda kullanılan bileşenlerin test edilmesi ve entegresi ise TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ ile yapılan ortaklıklar ile hayata geçirildi.

Yapılan testleri başarıyla geçen Türksat 6A, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinden 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlatıldı. 28 Aralık 2024'te ise nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaşan uydu ilk test yayınını da 17 Şubat 2025'te gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994'te Türksat 1B uydusuyla başladığını belirterek, TÜRKSAT'ın bugün 31, 42 ve 50 derece yörüngelerindeki 6 aktif uyduyla dünya uydu operatörleri arasında yer aldığını ifade etti. Jeosenkron yörüngede görev yapan Türksat 6A'nın, başta televizyon yayıncılığı olmak üzere acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyada sunduğunun altını çizen Uraloğlu, hizmet kalitesinin arttığını ve Türksat 6A sayesinde televizyon yayını yapan uyduların yedeklenebilir hale geldiğini bildirdi.

Uraloğlu, Türksat 6A ile aynı zamanda hizmet ihraç ettiklerini belirterek, Dubai'de düzenlenen Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı CABSAT 2025'te Türksat 6A üzerinden verilecek hizmetler için ilk ihracatı gerçekleştirdiklerini, TÜRKSAT ile Dubai merkezli firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılan kapasite satışıyla TÜRKSAT'ın ilk kez Hindistan'ın doğusunda hizmet vermeye başladığını açıkladı.

TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan TV kanalı sayısının 532'ye ulaşarak son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten Uraloğlu, Güney Asya açılımının TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesini tarihi bir rekora taşıdığını, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısının sadece bir yılda yüzde 20'lik artış yakaladığını, yurtdışı merkezli kanal sayısındaki artışın ise 5 yılda yüzde 50 olduğunu bildirdi. 2020 yılı sonunda 114 olan yabancı menşeli kanal sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla 171'e yükseldiğine işaret eden Uraloğlu, bu artışla Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracat hacminin de rekor düzeye taşındığını vurguladı.

Sırada Türksat 7A var

Uraloğlu, TÜRKSAT'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi çerçevesinde Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokolün, TÜRKSAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025'te imzalandığını anımsattı.