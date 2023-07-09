BMW akıllı gözlüğünü tanıttı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:35

Alman otomotiv devi BMW, BMW CE 02 motosikletinin tanıtımı sırasında ConnectedRide akıllı gözlüklerini de tanıttı. Bu akıllı gözlükler, baş üstü bir ekran (HUD) ile donatılmış olup sürücünün görüş alanına bilgi projeksiyonu yaparak sürüş deneyimini daha güvenli ve sürükleyici hale getiriyor. Hız, navigasyon ve vites bilgileri gerçek zamanlı olarak güncelleyerek sürücülerin gözlerini yoldan ayırmadan yolculuk yapmalarını sağlıyor.

ConnectedRide akıllı gözlükler, Bluetooth bağlantısı ve bir mobil uygulama ile çalışıyor. Sürücüler, motosiklet gidonundaki kontrol cihazıyla projeksiyonları özelleştirebiliyor ve ayarları sürüş öncesi ve yolculuk sırasında yönetebiliyor.

Akıllı gözlükler, farklı kask tipleri ve yüz şekilleriyle uyumlu olarak tasarlandığından uzun mesafeli yolculuklarda bile rahatlık sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca, sağlam bir lityum-iyon pil sayesinde uzun süre kullanım imkanı sunuyor.BMW ConnectedRide'ın fiyatı ise 690 Euro olarak açıklandı.