Boston Dynamics'in insansı robotunun yeni videosu paylaşıldı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:59

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:59

Boston Dynamics'in bugüne kadarki en başarılı robotu olan Atlas'ın yeni yeteneklerinin gösterildiği bir video yayınlandı. Ayrıca robota son zamanlarda yapılan yazılımsal güncellemelerden de bahsedildi.

Boston Dynamics’in insansı Robotu Atlas, yaklaşık 10 yıldır geliştiriliyor ve sürekli bir çocuk gibi yeni yetenekler öğreniyor. Hatırlarsanız en son geçtiğimiz yıl Atlas’ın parkur yaptığı video paylaşılmıştı.

Boston Dynamics’in YouTube kanalında Atlas’ın yeni yeteneklerini gösteren bir video yayınlandı.

İNSANLARIN KOLAY KOLAY YAPAMAYACAĞI HAREKETLERİ YAPABİLİYOR

Videoda da gördüğünüz gibi Atlas, test amacıyla kurulan bir inşaat iskelesi üzerinde ilerleyerek takım çantasını fırlatıyor, daha sonrasında kutuyu iterek kendine yeni bir yol açıyor ve gösterisini güzel bir 540 derecelik taklayla sonlandırıyor. Tabii ki bu video size özenle kurgulanmış ya da basitçe sahte gibi gelebilir ancak Atlas’ın mühendisleri paylaştıkları başka bir videoda 1 yıldır Atlas üzerinde yaptıkları çalışmaları açıklıyor.

Videoda verilen bilgilere göre Atlas, artık uzaktan bir kontrole ihtiyaç duymadan kendi başına hareket edebiliyor. Sizin tek yapmanız gerekense Atlas’a ne yapması gerektiğini söylemek. Örnek vermek gerekirse biraz önce izlediğiniz videodaki hareketlerin tamamını yapmasını sağlayan komut “Bana tamir çantasını getir” gibi basit bit komuttu.

Bu komutun ardından Atlas, kafasındaki bir renk ve bir de derinlik kamerasıyla aynı anda hem etrafını tarıyor ve hem de engelleri tespit edip kendine bir yol açıyor ve en sonunda da çantayı tespit ediyor. Tabii ki Atlas onun bir çanta olup olmadığını kesin olarak bilemiyor çünkü robotun henüz bunu algılayacak sensörleri yok. Atlas gördüğü nesneleri hafızasındaki bilgilerle eşleştiriyor ve gördüğü şeklin bir çanta mı yoksa bir kutu mu olduğunu anlamaya çalışıyor.

SON BİR YIL İÇİNDE BİLE ÇOK HIZLI İLERLEME KAYDETMEYİ BAŞARDI

Webtekno'da yer alan haberde mühendislerin açıklamasına göre Atlas son 1 yıl içerisinde hareket etme, engelleri aşma, nesneleri taşıma ve bulunduğu ortamı analiz etme konusunda büyük bir ilerleme kaydetti. Hatta öyle ki insansı robotumuz artık ilk kez gördüğü bir nesneyi bile nasıl taşıması gerektiğini az çok tahmin edebiliyor.

Tabii ki tüm bu hareketlerin yapıldığı sırada Atlas’ın sürekli olarak bir sonraki adımı hesapladığını ve hangi ayağıyla ne kadar basınç uygulayarak yürümesi gerektiğinden tutun taşıdığı nesneyle birlikte nasıl dengede duracağına kadar her şeye anlık karar verdiğini unutmamak lazım. Ayrıca Atlas’ın yazılımsal geliştirilme sürecinin büyük bir kısmının simülasyonlarda tamamlandığı de açıklandı.

Son olarak videonun sonunda gördüğünüz 540 derecelik takla Atlas mühendisleri için çok büyük bir önem taşıyor. 1 yıl öncesinde robotun zar zor 360 derece takla atabildiğini belirten mühendisler, Atlas’ın tıpkı bir parkur koşucusu gibi fizik kurallarını kullanarak taklayı nasıl atması gerektiğini öğrendiğini ancak bu süreçte pek çok kez düşmeye bağlı olarak parçalarının hasar aldığını belirtiyor.