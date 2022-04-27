Bu telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak: Son tarih 30 Nisan
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 30 Nisan itibarıyla bazı cihazlarda çalışmayı durduracağını açıkladı.
Çok sayıda kullanıcısı olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık sadece eğlence amaçlı değil akademik etkinlikler ve iş için de kullanılıyor.
Bu neden WhatsApp kullanıcılarının bir çoğunun kullandığı cihazlar artık uygulamanın yeni sürümleriyle uyumsuz olmaya başladı.
Haber Global'de yer alan habere göre, bu durumu gözönüne alan WhatsApp, düzenli olarak kullanıcılarına bazı işletim sistemlerinin artık kullanılmayacağını bu sistemle çalışan telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlara da artık destek veremeyeceğini belirterek kullanıcılarını cihazlarını ya da işletim sistemlerini yenilemeye davet ediyor.
WhatsApp resmi sayfasından bir açıklama yaparak nisan ayı itibarıyla artık WhatsApp'ın yeni sürümlerinin desteklenmeyeceği işletim sistemlerini açıkladı.
Buna göre;
- Android Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle çalışan cep telefonları
- Android 4.1 ve daha düşük işletim sistemine sahip cihazlar
- iOS 10 veya daha düşük işletim sistemiyle çalışan cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak.
Android'in Apple Pie, Banan Bread, Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0, Froyo 2.2, Gingerbread 2.3, Honeycomb 3.0 ve Ice Cream Sandwich 4.0 sürümlerini kullananlar WhatsApp'a elveda diyecek.
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