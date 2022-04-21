WhatsApp'ın üyelik modeli paralı mı olacak?

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:02

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

WABetaInfo'da yer alan son sızıntılara göre; WhatsApp bir üyelik modeline geçiyor. Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunuluyor. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor.

WhatsApp'ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK

WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı.

Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ

İfadeler - WhatsApp’ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor.

Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME

Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI

100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI

Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıma sunulacak