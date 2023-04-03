Bu yıl çıkması beklenen ARK 2 ertelendi! İşte yeni tarih

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:05

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:05

Epic Games ve Steam tarafında yer alan ve oyuncular tarafından genel anlamda sevilen Studio Wildcard imzalı ARK: Survival Evolved için devam oyunu yoldaydı. Bu yılın sonuna kadar çıkacağı söylenen oyun için yapılan duyuruda ARK 2'nin çıkış tarihinin ertelendiği aktarıldı.

ARK 2'NİN ÇIKIŞ TARİHİ YAKLAŞIK 1 YIL ERTELENDİ

Oyunun Steam sayfasında 400 binin üzerinde inceleme ve değerlendirme var ve 'çok olumlu'. Haliyle popüler oyunun ikincisi de merakla bekleniyor ancak söylenene göre oyunun çıkış tarihi 2024 yılının sonuna kadar ertelendi.

Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamada ertelemenin, Unreal Engine 5 ile çalışmanın zorlayıcı olması ve ortaya kapsamlı bir oyun çıkartmak istemelerinden kaynaklandığının altı çizildi.

Oyunun Steam tarafındaki açıklaması ise şu şekilde:

"Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz."

Oyunun Remaster sürümü ise yakında geliyor. ARK: Survival Ascended, ağustos ayının sonlarında PC, Xbox Series X ve S, PlayStation 5 için sunulacak.