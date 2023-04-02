Bu yılın nisan ayında çıkması beklenen tüm oyunlar

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:30

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:30

Nisan ayının sonuna kadar pek çok oyun farklı platformlarda yayınlanacak.

Bu kapsamda yıllardır beklenen ve ertelemelerle serinin tutkunlarını bezdiren Dead Island 2 bu ay çıkıyor. Bir diğer yandan PC tarafını kasıp kavuran Hogwarts Legacy ise PS4 ve Xbox One için geliyor.

NİSAN AYINDA OYUNSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKACAK OYUNLAR

İşte nisan ayı boyunca oyunseverlerin karşısına çıkması beklenen oyunların tam listesi:

4 Nisan

Meet Your Maker | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC

GrimGrimoire OnceMore | PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Hogwarts Legacy | PlayStation 4, Xbox One

14 Nisan

Mega Man Battle Network Legacy Collection | PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC

Process of Elimination | PlayStation 4, Nintendo Switch

18 Nisan

God of Rock | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows PC

19 Nisan

Horizon Forbidden West: Burning Shores | PlayStation 5

25 Nisan

Afterimage | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows PC

28 Nisan