Bu yılın nisan ayında çıkması beklenen tüm oyunlar
2023 yılında pek çok platform için yeni oyunlar tanıtılacak. Bu noktada nisan ayı da önemli. Zira nisan ayı boyunca pek çok oyun çıkacak.
Nisan ayının sonuna kadar pek çok oyun farklı platformlarda yayınlanacak.
Bu kapsamda yıllardır beklenen ve ertelemelerle serinin tutkunlarını bezdiren Dead Island 2 bu ay çıkıyor. Bir diğer yandan PC tarafını kasıp kavuran Hogwarts Legacy ise PS4 ve Xbox One için geliyor.
NİSAN AYINDA OYUNSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKACAK OYUNLAR
İşte nisan ayı boyunca oyunseverlerin karşısına çıkması beklenen oyunların tam listesi:
4 Nisan
- Meet Your Maker | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows PC
- GrimGrimoire OnceMore | PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch
- Hogwarts Legacy | PlayStation 4, Xbox One
14 Nisan
- Mega Man Battle Network Legacy Collection | PlayStation 4, Nintendo Switch, Windows PC
- Process of Elimination | PlayStation 4, Nintendo Switch
18 Nisan
- God of Rock | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows PC
19 Nisan
- Horizon Forbidden West: Burning Shores | PlayStation 5
25 Nisan
- Afterimage | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Windows PC
28 Nisan
- Dead Island 2 | PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
nisan ayında çıkacak oyunlar Meet Your Maker Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy birinci şahıs modu Hogwarts Legacy erteleme
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