Bu yılın sonunda tanıtılacak Oppo Reno 10 Pro Plus

Oppo Reno 10 Pro Plus özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce kamera özellikleri ortaya çıkan cihaz hakkında yeni özellikler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 07:40
Bu yılın sonunda tanıtılacak Oppo Reno 10 Pro Plus
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Oppo'nun yeni telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 

Tipster Digital Chat Station tarafından kamera özelliklerine dair bilgilerin çıktığı Oppo Reno 10 Pro Plus modeli için şimdi de diğer özellikleri sızdırıldı.

RENO 10 PRO PLUS İÇİN ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR

Telefonun 6.74 inç OLED ekrana sahip olacağı söylenirken 120Hz ekran yenileme hızı ve Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinin yer alacağı bekleniyor. Batarya tarafında ise 4.700 mAh bizleri karşılayacak. 16 GB RAM ile oldukça güçlü olması beklenen cihazda 512 GB depolama alanı da yer alacak. 

Kamera tarafında ise daha önce 50 MP temel kameraya 8 MP ultra geniş açılı ve 64 MP periskop yakınlaştırma kamerasının eşlik edeceği ortaya çıkmıştı. 


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