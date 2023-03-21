Oppo Find X6 serisi devasa kamera sistemleriyle tanıtıldı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:03

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 12:03

Akıllı telefon tarafında yenilikçi özellikleri de bünyesine ekleyen Oppo, Find X6 ve X6 Pro ile bu sefer karşımıza çıkıyor. Bir süredir telefonun özellikleri sızdırılıyor ve tahminler yapılıyordu. Telefon nihayet tanıtıldı ve devasa kamera modülü de kanıtlanmış oldu.

OPPO FIND X6 VE X6 PRO ÖZELLİKLERİ

Telefonun tasarımında ince detaylar yer almasına rağmen kamera dikkat çekiyor ve lens modülü oldukça fazla yer kaplıyor. Find serisinde kamera tasarımından da anlaşılacağı gibi kamera odaklı telefonlar. Hasselblad iş birliği ile hazırlanan bu kameralar Find X6 tarafında 50 MP geniş açılı kamera+ 50 MP ultra geniş açılı ve 50 MP telefotoyu bir araya getiriyor.

Find X6 Pro için de aynı kamera kurulumu geçerli telefonların diğer özellikleri ise şu şekilde:

Find X6'da Dimensity 9200 işlemcisi yer alıyor. 6.74 inç 2772x1240 OLED ekran ve 120Hz ekran yenileme hızına ulaşan telefonun ön kamerası da 32 MP.

Find X6 Pro'da ise 6.82 inç 3168x1440 piksel 120Hz OLED ekran yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi yer alan telefonda 32 MP ön kamera bulunuyor.