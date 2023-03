OPPO Find X6 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda kamera özellikleri ortaya çıkan OPPO Find X6 serisi, markanın bugüne dek piyasaya sunduğu en iddialı amiral gemisi olmaya adaydı. Teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi olmayan telefonların kameralarında son dönemde One Plus ile adını sıkça duyduğumuz Hasselblad’ın imzasının olmasıysa dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda ise yeni lansman görselleriyle birlikte OPPO Find X6 serisinin teknik detayları ortaya çıkmıştı. Bu detaylarda cihazların Snapdragon Gen 2'yle gelebileceği görülmüştü. Şimdi ise Find X6 hakkında bazı bilgiler gün yüzüne çıktı.

OPPO Find X6 Pro

The next king of cameras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n