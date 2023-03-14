OPPO Find X6 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 07:00

Geçtiğimiz aylarda kamera özellikleri ortaya çıkan OPPO Find X6 serisi, markanın bugüne dek piyasaya sunduğu en iddialı amiral gemisi olmaya adaydı. Teknik özellikleri hakkında pek bir bilgi olmayan telefonların kameralarında son dönemde One Plus ile adını sıkça duyduğumuz Hasselblad’ın imzasının olmasıysa dikkat çekmişti.

YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz aylarda ise yeni lansman görselleriyle birlikte OPPO Find X6 serisinin teknik detayları ortaya çıkmıştı. Bu detaylarda cihazların Snapdragon Gen 2'yle gelebileceği görülmüştü. Şimdi ise Find X6 hakkında bazı bilgiler gün yüzüne çıktı.

OPPO Find X6 Pro

The next king of cameras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n — Ice universe (@UniverseIce) March 11, 2023

Webtekno'da yer alan haberde sızdırılan bir görüntü OPPO'nun yeni amiral gemisi olacak Find X6 Pro'yu görmeyi sağlıyor. Bu görüntüde, telefonun arkasında dev bir kamera kurulumunun yer alıyor. Burada, Sony IMX989 ana kamera, IMX890 ultra geniş ve telefoto kameranın yer alabileceği söylentileri var.

Telefon hakkında fazla detay bilinmiyor; ancak arka kamera konusunda iddialı olabileceği konuşuluyor. Daha önce ortaya çıkan iddialarda, X6 Pro'nun üç arka kamerasının da 50 MP olabileceği belirtilmişti.

DAHA ÖNCEKİ SIZINTILAR NASILDI?

GSMArena’nın geçtiğimiz haftalarda aktardığı bilgilere göre OPPO, Find X6 Pro modelini 2 farklı versiyonla piyasaya sunmak istiyor. 3 telefon arasında da ekran, işlemci ve batarya gibi konularda farklılık bulunurken pek çok özelliğin aynı olmasıysa fiyatlarının birbirine yakın olabileceğini gösteriyor.

OPPO Find X6, X6 Pro Dimensiy Edition ve Snapdragon Edition isimleri kullanılıyor. Ancak lansmanda bu isimlerin değişebilir.

Özelliklere baktığımızda X6 modelinin Snapdragon 8 Gen 1 ile gelmesine rağmen Tianma marka ekran ile geliyor. Çinli bir ekran üreticisi olan Tianma geçmişte sıklıkla “yan sanayi” olarak da bilinen 3. parti telefon ekranlarını üreten firma olarak biliniyordu. Ancak şirket son yıllarda bu politikasından vazgeçip Çin merkezli orta ve orta-üst seviye telefonlara ekran üretmeye başladı.

Ayrıca düz modelinin daha düşük bir batarya ve hızlı şarj ile gelmesi de dikkat çekiyor. Buna ek olarak özellikleri incelediğimizde, Snapdragon Edition'ın biraz daha önde olduğunu ve bu nedenle ailenin en pahalı ve en güçlü telefonunun Snapdragon Edition olabileceğini görüyoruz.

OPPO'nun mart ayı içerisinde telefonları tanıtabileceği söylentileri dolaşsa da henüz kesin bir bilgi yok. Şirketin yeni amiral gemisi telefonlarını küresel pazara sunabileceği tahmin edebilir; ancak bazı kaynaklar X6 Pro'nun yalnızca Çin'e özel olacağını söylüyor.