Bu yılın sonunda YouTube Music için podcast geliyor
Dünya çapında popülerliğini koruyan podcast'ler YouTube Music tarafı için de geliyor.
Dünya çapında 465 milyon podcast dinleyicisi var. Farklı platformlarda bulunan podcast'ler, pek çok konuda olabiliyor ve bu sayede milyonlarca kişiye de ulaşıyor. YouTube Music tarafı içinde bu milyonluk kullanıcı potansiyeli olan alana girmek artık kaçınılmaz olmuştu. Yapılan açıklamaya göre yeni podcast hizmeti bu yıl sonunda kullanıma alınacak.
YOUTUBE MUSIC İÇİN YENİ PODCAST'LER
YouTube'ın başındaki kişi Kai Chuk On Air Fest'te yaptığı açıklamada podcast hizmetinin sunulacağını müjdeledi. YouTube Music'te yer alacak podcast sekmesinin nasıl olacağı henüz detaylandırılmadı ancak, telefonda ekran kilitliyken bile çalışacak. Tıpkı premium YouTube gibi.
YouTube'un en büyük iki rakibi ise Spotify ve Apple Podcast olacak. Çünkü 465 milyon dinleyicinin büyük bir bölümü bu iki uygulamada toplanmış durumda. Bunun dışında Google Podcast, Pocket Casts ve Amazon Music gibi platformlar da aktif olarak kullanılıyor.
Özellik ilk etapta yılın sonuna kadar ABD'deki içerik oluşturucularına sunulacak. Sonrasında ise diğer ülkelerdeki kullanıcıların kulanımına sunulacak.
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