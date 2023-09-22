Bu zamana kadar akıllı telefon pazarından çıkan marka sayısı açıklandı!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 13:23

Güncelleme: 22.09.2023 - 13:26

Akıllı telefon pazarı, şirketlerin hayatta kalmak için sıkı bir mücadele verdiği son derece rekabetçi bir alandır. Apple ve Samsung gibi devlerin hakim olduğu bu pazarda, diğer şirketler var olabilmek için zorlu engellerle karşı karşıya. Son bir rapor, akıllı telefon pazarının son yıllarda ne kadar daraldığını gözler önüne seriyor.

6 YILDA 450 FİRMA PAZARDAN AYRILDI

Counterpoint Research tarafından sunulan verilere göre, 2023 yılı itibarıyla aktif olarak faaliyet gösteren akıllı telefon markası sayısı sadece 250'dir. Bu rakam büyük gibi görünebilir, ancak 2017 yılında 700'den fazla akıllı telefon markasının bulunduğu göz önüne alındığında, pazarın sadece altı yılda nasıl küçüldüğü daha iyi anlaşılıyor. Araştırma ayrıca düşüşün çoğunlukla yerel markalar tarafından yaşandığını ve küresel markaların 30'dan fazla olduğunu belirtiyor.

Araştırma, Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Çin, Japonya ve Kore gibi bölgelerde birçok akıllı telefon markasının kapanmak zorunda kaldığını açıklıyor. Bu markaların bazıları daha büyük şirketler tarafından satın alındı, ancak küçük şirketlerin zorlu koşullara rağmen ayakta kaldığı da görülüyor.

Kullanıcılar artık daha az sıklıkla yeni telefonlar almaya başladı, cihaz değiştirme süreleri uzadı ve yenilenmiş telefon pazarı büyüdü. Ayrıca, tedarik zinciri sorunları, ekonomik zorluklar, teknolojik değişiklikler ve büyük üreticilerin büyük ölçeklerde üretim yapabilme yetenekleri gibi faktörler de firmaların bu pazardan çekilmesinde etkili oldu.