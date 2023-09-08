Bütün kullanıcıların yüklemesi gereken güncelleme sunuldu

Apple, iOS 17 öncesinde yeni ve küçük hataları düzelten güncellemeler sunmaya devam ediyor. iOS 16.6.1 geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:11
Bütün kullanıcıların yüklemesi gereken güncelleme sunuldu
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Apple, iOS 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Birkaç gün içinde tanıtılacak olan yeni iPhone'lar ve iOS 17 öncesinde iOS 16.6.1 sunuldu. iPhone sahipleri için 'bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sunuyor ve bütün kullanıcılara indirilmesi' öneriliyor.

APPLE'IN SON GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

iOS 16.6.1 güncellemesine ek olarak iPadOS 16.6.1 ve Mac için macOS 13.5.2 de çıktı. 

Apple'ın bütün kullanıcılarına önerdiği bu güncelleme, basit bir resimle sistemde zararlı kod yürütülmesine imkan tanıyan bir sorunu ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Kapatılan bu güvenlik açığı aynı zamanda Pegasus olarak bilinen kötü amaçlı yazılımın bulaşması için de kullanılıyordu. 


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