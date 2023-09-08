Bütün kullanıcıların yüklemesi gereken güncelleme sunuldu

Yayınlanma: 08.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 08.09.2023 - 16:17

Apple, iOS 17'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Birkaç gün içinde tanıtılacak olan yeni iPhone'lar ve iOS 17 öncesinde iOS 16.6.1 sunuldu. iPhone sahipleri için 'bu güncelleme önemli güvenlik düzeltmeleri sunuyor ve bütün kullanıcılara indirilmesi' öneriliyor.

APPLE'IN SON GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

iOS 16.6.1 güncellemesine ek olarak iPadOS 16.6.1 ve Mac için macOS 13.5.2 de çıktı.

Apple'ın bütün kullanıcılarına önerdiği bu güncelleme, basit bir resimle sistemde zararlı kod yürütülmesine imkan tanıyan bir sorunu ortadan kaldırmayı sağlıyor.

Kapatılan bu güvenlik açığı aynı zamanda Pegasus olarak bilinen kötü amaçlı yazılımın bulaşması için de kullanılıyordu.