Büyük iPhone etkisi! Çin'de en çok satan telefonlar

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:25

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:25

Apple, bazı ülkelerde düşüşte olmasına rağmen Çin'de bir süredir yükselişte. Çin'de Android'lerin hakimiyeti düşerken, en çok satan telefonlar listesinde iPhone'ları daha çok görmeye başladık. 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Çin'de en büyük satış yüzdesine sahip marka Apple oldu.

EN ÇOK SATAN TELEFONLAR

En çok satılan telefonlar listesinde iPhone 15 Pro Max ilk sırada yer aldı, ikinci sırada Honor X50 yer alırken, üçüncü sırada iPhone 16 Pro Max, sonrasında sırasıyla Oppo A3x, iPhone 16 Pro, Huawei Pura 70, Redmi K70 Ultra, iPhone 15 Pro, iPhone 15 ve listenin en sonunda Vivo Y37 yer alıyor.