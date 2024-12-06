Yeni güncelleme ile iPhone'lara gelecek tüm yeni özellikler

Yayınlanma: 06.12.2024 - 23:37

Güncelleme: 06.12.2024 - 23:37

Apple yeni iOS 18.2 RC sürümünü yayınladı. Bu sürüm ChatGPT destiği getirmesinin yanı sıra bazı yenilikleri de kullanıcılara sunuyor.

iOS 18.2 RC ile gelen özellikler iOS 18.2'nin kullanıcıya sunacağı özellikleri de içinde barındırıyor.

İşte iOS 18.2 ile gelen yeni özellikler:

Image Playground (Apple Intelligence özelliği)

Image Playground, fotoğraf kitaplığınızdaki konseptleri, açıklamaları ve kişileri kullanarak birden fazla stilde eğlenceli, şakacı resimler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir uygulama.

Önizlemeler arasında kaydırın ve oyun alanınıza kavramlar eklerken seçim yapın

Resminizi oluştururken animasyon ve çizim stilleri arasından seçim yapın

Mesajlar ve Freeform'da ve üçüncü parti uygulamalarda resimler oluşturun

Resimler, iCloud ile tüm cihazlarınızdaki Image Playground kitaplığınızda senkronize edilir

Genmoji (Apple Intelligence özelliği)

Genmoji, klavye üzerinden emoji oluşturmayı sağlıyor. Genmoji, tüm cihazlardaki çıkartmalarınızla senkronize ediliyor.

ChatGPT desteği

Kullanıcılar, OpenAI’dan ChatGPT'ye doğrudan Siri veya Yazma Araçları’ndan erişilebilir

Yazma Araçları’ndaki Oluştur, ChatGPT ile sıfırdan bir şey oluşturmanıza olanak tanır

Siri, ilgili olduğunda size bir yanıt sağlamak için ChatGPT'ye erişebilir

ChatGPT hesabı gerekmez ve istekleriniz anonim ve OpenAI modellerini eğitmek için kullanılmayacaktır

Hesap avantajlarınıza erişmek için ChatGPT ile giriş yapın

Image Wand

Image Wand, Notlar'daki eskizleri ve elle yazılmış veya daktilo edilmiş notları resimlere dönüştürür.

Kamera Denetimi

Kamera Denetimi ile Görsel Zeka, iPhone'unuzu nesneye doğrultarak yerleri anında öğrenmenize veya bilgilerle etkileşime girmenize yardımcı olur ve Google Arama ve ChatGPT seçeneği sunar.

Kamera Kontrolü iki aşamalı deklanşör, ışık Kamera Denetim tuşuna bastığında Kamera'da odağı ve pozlamayı kilitlemenizi sağlar.

Mail

Mail Kategorilendirmesi, en önemli mesajları önceliklendirmenize yardımcı olmak için mesajlarınızı sıralar

Özet görünümü, tek bir göndericiden gelen tüm mesajları kolay tarama için tek bir pakette gruplandırır

Fotoğraflar

Kare kare ileri sarma ve otomatik tekrar eden videoyu kapatma ayarı dahil olmak üzere video görüntüleme iyileştirmeleri

Koleksiyonlar görünümlerinde gezinirken iyileştirmeler, önceki görünüme geri dönmek için kaydırma özelliği

Son Görüntülenen ve Son Paylaşılan albüm geçmişi temizlenebilir

Sık Kullanılanlar albümü, Sabitlenmiş Koleksiyonlar'a ek olarak Yardımcı Araçlar koleksiyonunda görünür

Safari

Safari Başlangıç ??Sayfanızı özelleştirmek için yeni arka plan görüntüleri

İçe Aktar ve Dışa Aktar, tarama verilerinizi Safari'den dışa aktarmanızı ve tarama verilerinizi başka bir uygulamadan Safari'ye içe aktarmanızı sağlar

HTTPS önceliği, mümkün olduğunda URL'leri HTTPS'ye yükseltir

Dosya indirme canlı etkinliği, Dinamik Adada ve ana ekranınızdabir dosya indirme işleminin ilerlemesini gösterir

Hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler