iPhone’a benzeyen REDMI 12 sonrası yeni strateji: Premium telefon dönemi

Yayınlanma: 27.11.2024 - 11:04

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:04

Xiaomi’nin alt markası REDMI, iPhone’a benzer tasarımlarıyla dikkat çeken REDMI 12 modelinden sonra yeni bir stratejiye geçti. Gençlere hitap eden ve fiyat performans ürünleriyle tanınan marka, artık premium telefon segmentinde yer almayı hedefliyor.

LOGOYA YENİ YORUM

REDMI, yeniden yapılanma sürecinde logosunu değiştirdi. Daha önce düz bir şekilde yazılan “REDMI” ismi, artık özgün bir yazı fontu ve kırmızı renkle tasarlandı.

PREMİUM HİS İÇİN YENİ ADIMLAR

Xiaomi Group’un akıllı telefon bölümü başkanı Lu Weibing, markanın yeni vizyonunu açıkladı:

“REDMI artık sadece fiyat performans ürünleriyle değil, premium hissiyatıyla da ön plana çıkacak.”

Özellikle REDMI K80 modeliyle dikkat çekecek olan firma, K serisini amiral gemisi olarak konumlandırarak sektördeki rekabeti artırmayı planlıyor.