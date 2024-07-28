Cadillac, elektrikli aracına buzdolabı ekliyor

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:00

Cadillac'ın Sollei konsepti, ultra lüks elektrikli aracı Celestiq EV'yi 1960'lardan kalma bir cabrio gibi yeniden karşımıza çıkarıyor.



Cadillac, bazı SUV'lardan bile daha uzun boya sahip, tüm kokpiti kaplayan dev bilgi-eğlence ekranlarıyla donanmış ve arka koltukta bir buzdolabıyla yolcuları yaz için serin tutabilecek yeni bir üstü açık konsept EV'yi tanıttı.



Chip'in aktardığına göre Sollei adı verilen yeni elektrikli araç konsepti, Cadillac'ın Rolls-Royce gibi seçkin lüks araçların karşısına çıkardığı ve sipariş üzerine üretilen “Celestiq”in üstü açılabilir versiyonuna benziyor. Biliyorsunuz Roll-Royce da Ghost veya Pahontom gibi süper lüks modellerini daha üst seviyeye taşımak için özel siparişle ve ultra lüks detaylar ekleyerek satıyor.

340.000 dolarlık tam boy elektrikli sedan, her koltuğun ortasından ve arkalarındaki ahşap panellerden yayılan ışın desenleriyle güneş ışınlarını andıran “manilla krem” bir coupe olarak tasarlanmış.



Sollei, Michigan'daki Cadillac House'da sergileniyor. Elbette, yüksek gelirli müşteriler el yapımı bir Celestiq'i satın alırken deri ve diğer malzemeleri seçmek için burayı ziyaret ettiklerinde, bu prototipi de görerek etkileniyorlar.

Doğaya saygılı otomobil konsepti

Ancak Sollei, deri yerine biyolojik olarak parçalanabilen mantar bazlı miselyum kullanmak gibi farklı ve daha sürdürülebilir bir malzeme yaklaşımı benimsiyor. Şirket bu kararla, doğaya saygılı multi milyarderlerin kalbini çalmaya çalışıyor olabilir. Yine de otomobilin bazı detaylarında hala deri materyal kullanılıyor.



Bu aracın bir gün üretime girip girmeyeceği henüz belli değil ancak Cadillac, onu zengin müşterilerine tanıtıp sipariş almak için yol yapmaya başlamış gibi görünüyor. Bakalım, bu üstü açık Cadillac ilk kez hangi gösteriş meraklısı milyarder popçunun veya topçunun altında görünecek.