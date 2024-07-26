Elektrikli araçların şarj ünitesi inşasında yeni dönem resmen başladı: Artık çoğunluğa gerek yok!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:41

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı apartman ve sitelerde elektrikli şarj ünitesi kurulumu için apartman sakinlerinin 5'te dördünün onayı olmasına gerek olmadığına yönelik kararını açıkladı. Şarj cihazı kurulumda artık çoğunluğun onayı yeterli olacak.

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu doğrultuda daha kolay şarj ünitesi kurulmasına imkân tanıdı.

Ayrıca apartman sakinlerine tahsisli otoparklarda da herhangi bir izne tabi olunmadan gerekli düzenlemeler yapılabilecek.

Şarj istasyonu kurulumu içinse ilgili elektrik kurumundan onay alınması gerekiyor. İstasyonun Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde kurulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne göre işletilmesi gerekiyor.