Elektrikli araçların şarj ünitesi inşasında yeni dönem resmen başladı: Artık çoğunluğa gerek yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elektrikli araçların şarj ünitesi inşasında yeni dönem resmen başladığını duyurdu. Artık elektrikli şarj ünitesi kurulumu için apartman sakinlerinin 5'te dördünün onayı olmasına gerek duyulmadığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:41
Elektrikli araçların şarj ünitesi inşasında yeni dönem resmen başladı: Artık çoğunluğa gerek yok!
Abone Ol google-news

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı apartman ve sitelerde elektrikli şarj ünitesi kurulumu için apartman sakinlerinin 5'te dördünün onayı olmasına gerek olmadığına yönelik kararını açıkladı. Şarj cihazı kurulumda artık çoğunluğun onayı yeterli olacak.

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artarken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu doğrultuda daha kolay şarj ünitesi kurulmasına imkân tanıdı. 

Ayrıca apartman sakinlerine tahsisli otoparklarda da herhangi bir izne tabi olunmadan gerekli düzenlemeler yapılabilecek.

Şarj istasyonu kurulumu içinse ilgili elektrik kurumundan onay alınması gerekiyor. İstasyonun Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde kurulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ne göre işletilmesi gerekiyor.

 


otomobil haberleri elektrikli araba haberleri elektrikli otomobil şarj haberleri

İlgili Haberler

Tesla Model 2 kesinleşti: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve diğer tüm ayrıntılar...

Tesla Model 2 kesinleşti: İşte çıkış tarihi, fiyatı ve diğer tüm ayrıntılar...
Nissan'ın kârı indirimlerle eridi: Hisseleri yüzde 7 düştü! Yeni modeller geliyor...

Nissan'ın kârı indirimlerle eridi: Hisseleri yüzde 7 düştü! Yeni modeller geliyor...
'Ford yatırımcıları sabrını kaybediyor!' Hisse senetleri yüzde 11 düştü! Son çeyrek sonuçları...

'Ford yatırımcıları sabrını kaybediyor!' Hisse senetleri yüzde 11 düştü! Son çeyrek sonuçları...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler