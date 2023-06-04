Cadillac'tan iki yeni model: CT6, GT4

Yayınlanma: 04.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 07:00

ABD merkezli lüks otomobil markası Cadillac, düzenlediği bir etkinlikte iki yeni otomobil modelini duyurdu. CT6 lüks sedan olarak karşımıza çıkarken, GT4 ise bir crossover.

Yılların eskitemediği bir otomobil olarak bilinen Cadillac CT6, her zaman olduğundan günümüz tasarım dili ile örtüşen bir model olarak dikkat çekiyor.

2024 model olarak lanse edilen araç, hem yatay hem de dikey olarak yerleştirilen LED farlara sahip iri ızgarası ise diğer Cadillac modellerindeki gibi oldukça sert bir profil çizmesine katkıda bulunuyor.

2024 model CT6'nın iç tasarımında sürücü tarafında tek bir panele yerleşen 33 inç büyüklükte kavisli bir ekran etkiliyci gözüküyor.

Orta konsoldaki dokunmatik panel ile birlikte 33 inçlik kavisli ekran, aracın üst düzey bir teknoloji vadettiğini gözler önüne seriyor.

2024 model Cadillac CT6'nın turboşarjlı 2.0 litrelik benzinli motor kullanacağı açıklandı. Bu motor, 10 ileri vitesli otomatik şanzıman ile sunulacak.

Cadillac CT6'nın 51 bin dolardan başlayacağı açıklanırken, aracın Türkiye'de satışa çıkmayacağı belirtildi. Ancak pek çok model özel ithalatla satın alınabiliyor.

Cadillac GT4

Cadillac'ın crossover modeli GT4 ise sedana oranla standart bir araç olarak göze çarpıyor. Crossover model de CT6 gibi oldukça şık bir tasarıma sahip.

Cadillac CT6'daki 33 inç boyutlu kavisli ekranın, GT4'te de standart olarak sunulacağı paylaşıldı.

Dokunmatik butonlarla desteklenen işlevsel direksiyon, kablosuz şarj pedi, ambiyans aydınlatma, iki parçalı klima ve dokunmatik orta panel, Cadillac'ın yeni crossover modelinde dikkate değer iç tasarım ayrıntıları arasında yer alıyor.

Cadillac GT4'te hafif hibrit sistemle eşleştirilen 1.5 veya 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli motorlar yer alacak. Küçük motor 208 hp beygir güç ve 270 Nm tork değerine sahip. Büyük motor ise 233 hp beygir güç ve 350 Nm tork sunuyor.

Yeni crossover'ı satın almak isteyenlerin 31 bin doları gözden çıkarması gerekiyor. Donanıma bağlı olarak fiyatın 43 bin 800 dolara kadar çıkacağı da aktarılanlar arasında.