California yapay zekayla üretilen sahte içerikleri engelleyecek

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:22

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:22

Vali Newsom'un imzaladığı yasa tasarıları, "seçim gününden 120 gün önce ve 60 gün sonra" seçimlerle ilgili yapay zekayla üretilmiş sahte içeriklerin oluşturulması ve yayınlanmasını yasa dışı hale getirirken mahkemelere, bu içeriğin paylaşımını durdurma ve bundan dolayı kişi veya kurumlara ceza verme yetkisi tanıyor.

Newsom, yaptığı açıklamada, seçimlerin bütünlüğünü korumak gerektiğini, yapay zekanın dezenformasyon yoluyla halkın güvenini sarsmak için kullanılmasını engellemelerinin de kritik önem taşıdığını belirtti.

YAPAY ZEKANIN SİYASİ REKLAMLARDA YANLIŞ KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Halihazırda "gergin bir siyasi iklim" olduğunu dile getiren Newsom, "Bu önlemler, eyaletin şeffaf ve güvenilir yapay zekayı teşvik etmek için proaktif davrandığı çeşitli alanlardan biri olan siyasi reklamlarda ve diğer içeriklerde deepfakelerin zararlı kullanımıyla mücadeleye yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Newsom'un imzaladığı yasa tasarılarından biri de siyasi kampanyalara, yapay zeka kullanılarak değiştirilmiş reklam yayınlamaları halinde içerikte yapay zeka kullanıldığını açıklamalarını zorunlu kılıyor.

Öte yandan The Hill gazetesinin haberine göre, Vali Newsom, oyuncu ve sanatçıların, onayları alınmadan isimlerinin ve görüntülerinin yapay zeka ile izinsiz kopyalanması ve kullanılmasının önüne geçmek adına iki yasa tasarısı daha imzaladı.

Daha önce eyaletin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde yeterli oyu alan yasa tasarıları, Vali Newsom'un imzalamasıyla yasalaşmış oldu.