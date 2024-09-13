OpenAI "daha çok düşünen" yapay zeka modellerini tanıttı

Yayınlanma: 13.09.2024 - 19:58

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:58

OpenAI resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, zorlu problemleri daha çok düşünerek çözebilen yeni yapay zeka modelleri geliştirdiğini duyurdu.

Yeni yapay zeka, bilim, kodlama ve matematik alanlarında önceki modellere göre daha zor problemleri çözebiliyor. Yeni modeller bir sorun ile karşılaştığında tıpkı bir insanın düşüneceği vakit kadar düşünüyor ve düşünme süreçlerini geliştiriyor, farklı stratejiler deniyor ve hatalarından öğreniyor.

GPT-4O YÜZDE 13, YENİ MODEL YÜZDE 83 BAŞARI SAĞLADI

OpenAI şirketi tarafından yapılan testlerde yeni yapay zeka, fizik, kimya ve biyolojideki zorlu görevlerde doktora öğrencilerine benzer bir performans sergiledi.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) eleme sınavında da GPT-4o soruların yalnızca yüzde 13'ünü doğru çözerken, yeni modeller yüzde 83 başarı sağladı.

Açıklamada, yeni modelin henüz erken bir aşamada olduğu, internette bilgi arama, dosya ve görsel yükleme gibi yetenekleri bulunmaması sebebiyle yakın vadede GPT-4o'nun daha kullanışlı olmaya devam edeceği belirtildi. Şirket açıklamasında, yapay zeka modellerinin 2 farklı versiyon halinde yayımlanacağı, "o1-mini"nin daha çok kodlamada iyi olduğu ve kapsamlı model olan o1-preview'e göre yüzde 80 daha ucuz olduğu vurgulandı.

Bunun dışında o1-mini modelinin ChatGPT'yi ücretsiz kullananlara açık hale getirilmesinin planladığı da duyuruldu.