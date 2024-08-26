Çalınan kanallara YouTube'dan yeni çözüm
YouTube, çalınan kanalların gerçek sahibini yapay zekayla bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
YouTube, hesapların ele geçirilmesi önleyemediği için bu hesapların gerçek sahibini bulmak için çözüm bulmak istiyor. Buna göre Google, YouTube için özel bir yapay zeka asistanı üzerinde çalışıyor. Bu sayede çalıntı hesapların şikayetleri ele alınacak ve geri dönüş çok daha kısa sürede yapılabilecek.
GOOGLE, YOUTUBE HESAPLARI ELE GEÇİRİLENLERE YAPAY ZEKALI ÇÖZÜM SUNACAK
Yeni özelliğin duyurusu YouTube destek sayfası üzerinden yapıldı. YouTube'da kullanıma sunulan “saldırıya uğramış kanal asistanı”, kullanıcılara herhangi bir saldırıya uğradıklarında hesaplarındaki sorunları gidermeleri için çözümler sunacak. Yeni özelliğe YouTube Yardım Merkezi'nden erişilebilecek.
Yapay zeka kullanıcılara bir dizi soru soracat ve bu sorulara doğru cevapları isteyecek. Özellik şu anda İngilizce dili ve belirli kullanıcılar için mevcut olsa da ilerleyen dönemde daha fazla kullanıcıya sunulabilir.
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