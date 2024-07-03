YouTube'dan size benzeyen yapay zeka içeriklerini kaldırmak mümkün

Yayınlanma: 03.07.2024 - 13:26

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:26

YouTube'da yapay zeka ile üretilen binlerce içerik var. İlerleyen dönemde ise bunların milyonları bulması bekleniyor. Popüler platform da burada üretilen yapay zeka içeriklerini kontrol etmek için bazı önlemler alıyor. YouTube'un yeni güncellediği destek sayfasına göre platforma, size benzeyen ve yapay zeka ile üretilmiş içerikleri kaldırma hakkı geliyor.

Bu nasıl olacak?

YouTube, içerik oluşturuculara yapay zeka araçları kullanarak oluşturdukları 'gerçekçi içerikleri' etiketlemesini istiyor. Buna ek olarak, kişilerin izni ya da bilgisi olmadan oluşturulan videolar olabiliyor. Eğer bunu fark ederseniz, şikayet edebiliyorsunuz.

TechCrunch'ın aktardığına göre YouTube bu konuda yenilenmiş bir karara sahip. YouTube, bu tarz bir şikayet alırsa çeşitli faktörleri dikkate alacak:

''İçeriğin değiştirilmiş veya sentetik olup olmadığı, İçeriğin değiştirilmiş veya sentetik olarak izleyicilere açıklanıp açıklanmadığı, Kişinin benzersiz bir şekilde tanımlanıp tanımlanamayacağı, İçeriğin gerçekçi olup olmadığı, İçeriğin parodi, hiciv veya başka bir kamu yararı değeri içerip içermediği, İçeriğin suç faaliyeti, şiddet gibi hassas davranışlarda bulunan veya bir ürünü veya siyasi adayı destekleyen tanınmış bir kişinin veya tanınmış bir kişinin yer alıp almadığı.''

Gizlilik Şikayeti Süreci başlatmayı sağlayacak bu adım, yine de paylaşılan videonun YouTube'dan kaldırılması için yeterli olmayabilir ancak, platform, içeriğin “sizin benzerinizin gerçekçi, değiştirilmiş veya sentetik bir versiyonunu” gösteriyor olması durumunun kanıtlanması durumunda kaldırılabileceğini belirtiyor.