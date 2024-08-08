YouTube, yeni özelliğini kısıtlı kullanıcı ile test ediyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:11

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:11

YouTube yeni özellikler geliştirirken bir yandan da bunların test süreçlerini gerçekleştiriyor. Yeni topluluk notları özelliğini ise kullanıcıların test etmesini istiyor. Şirket, kullanıcıların içeriklerindeki yanlış veya belirsiz bilgileri düzeltmelerine olanak sağlıyor.

YOUTUBE YENİ ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

9to5Google'ın aktardığına göre YouTube, topluluk notları özelliğini kısıtlı bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. YouTube'un yeni topluluk düzeltme özelliği için test programına katılmaya yönelik resmi davetinin ekran görüntüleri X başta olmak üzere paylaşılmaya başlandı.

Hatırlatmak gerekirse, YouTube, topluluk notları özelliğini ilk kez haziran ayında duyurmuştu. Yeni özellik, kullanıcıların belirli video içeriklerine ek veya doğru bilgi sağlayan kısa bilgiler ekleyebilmesine olanak tanıyor.

Yeni özellik, ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce geliyor.

Aye YouTube is adding community notes pic.twitter.com/xVOw9yEzhJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) August 7, 2024

Resmi olarak ne zaman kullanıma açılacağına dair henüz net bir tarih bulunmuyor ancak bazı test kullanıcıları özelliği kullanmaya başladılar ve nasıl göründüğünü paylaşıyor.

Test programı şu anda İngilizce olarak yalnızca bazı ABD'deki kullanıcılar için kullanımda. Şirket daha önce katılımcıları e-posta veya Creator Studios hesapları aracılığıyla davet edeceğini söylemişti.