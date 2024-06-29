YouTube Premium'a gelecek yeni özellikler neler?

Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:35

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:35

YouTube, daha fazla kullanıcının platform içinde iyi bir deneyim yaşaması için bir dizi özelliği duyurdu. Bu özellikler arasında indirme ve izleme deneyimine ek olarak Shorts ve yapay zekaya odaklanan özellikler bulunuyor.

YOUTUBE PREMIUM İÇİN GELECEK ÖZELLİKLER

Yapay zeka destekli ileri atla özelliği ile kullanıcılar videonun en sevdiği kısmına kolayca atlayabiliyor. İleri sarmak için iki kez dokunması gereken kullanıcılar, videodaki en önemli anlara götürecek. Buradaki önemli anlar ise YouTube'un yapay zekasına ve izleme verilerine göre belirleniyor. Özellik ABD'deki Android kullanıcılarına sunulmuş durumda, ilerleyen dönemde iOS kullanıcıları için de kullanıma sunulması bekleniyor.

YouTube Shorts izlerken, başka uygulamaları kullanmayı sağlayan 'resim içinde resim' özelliği de premium kullanıcılara sunulacak bir diğer özellik oluyor. Android tarafına sunulan bu özellik, şu anda Android kullanıcıların kullanımında.

YouTube Shorts için akıllı indirmeler ise bir diğer sunulan özellik. Özellik kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı.

Yeniden tasarlanan izleme sayfası sayesinde kullanıcılar ilgili içeriği daha kolay bulacak. İndirme ve izleme deneyimi de bu kapsamda güncelleniyor. Örneğin. 8K'ya kadar izleme sunan YouTube, buradaki kontrol özelliklerini iyileştirme ve erişim sorunlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.