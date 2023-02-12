Call of Duty 2023'ün beklenen çıkış tarihi açıklandı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:10

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 12:10

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Call of Duty'nin 2022 yılının son aylarında çıkan oyunu Modern Warfare II, yüksek fiyatına rağmen rağbet görmüştü. Bu yıl tanıtılması beklenen yeni Call of Duty oyunu ise Modern Warfare evreninde geçen ve kendi senaryosuna sahip olacağı aktarılıyor.

CALL OF DUTY 2023 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Activision'a dayandırılan habere göre Call of Duty 2023 PS4 ve PS5 için ilk beta tarihleri 6 Ekim 2023 ve 10 Ekim 2023 olacak.

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için beta tarihleri: 12 Ekim 2023 ve 16 Ekim 2023.

Erken erişim tarihi 2 Kasım 2023 ve aktarıldığı kadarıyla tam sürüm 10 Kasım 2023 olacak.