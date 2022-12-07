Call of Duty serisinin Nintendo konsollarına gelmesi gündemde

07 Aralık 2022 Çarşamba, 23:52

Oyun tarafında satın almalar gerçekleşiyor. Bunlardan biri de yakın zaman önce tekrar gündeme gelen Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alacağıydı. Konu hakkında çalışmalar sürerken, Xbox Başkanı Phil Spencer satın alma gerçekleşirse Call of Duty serisinin Nintendo konsollarına geleceğini duyurdu.

CALL OF DUTY SERİSİ NINTENDO'YA GELEBİLİR

Spencer, Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Nintendo ile Call of Duty özelinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu anlaşmaya dayanarak serinin direkt Nintendo konsollarına geleceği ve en az da 10 yıl kalacağının altını çizdi.

Oyun serisinin ne zaman Nintendo'ya geleceği duyurulmasa da yakın zamanda satın almanın da gerçekleşmesiyle bu anlaşmanın detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.



