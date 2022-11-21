Call of Duty: Warzone Mobile için çıkış tarihi açıklandı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 11:13

Call of Duty'nin oyun dünyasında halen bir ağırlığı var. OyununE yakın zamanda açıklandığı kadarıyla PlayStation tarafında en çok oynanan oyunlar arasında yer aldı. Şimdi ise yaklaşık iki ay önce Android kullanıcılarının oynaması için yayınlanan Call of Duty Warzone Mobile, 17 Kasım'da App Store'daki kullanıcıları kısmen açıldı. iPhone kullanıcıları için ön kayda açılan oyun, PC ve konsol tarafında da oynanabiliyor olacak.

CALL OF DUTY WARZONE MOBILE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TÜM DÜNYADA OYNANABİLİR OLACAK

Call of Duty'nin oyunu halihazırda Google Play Store üzerinden 25 milyondan fazla inidirildi. App Store'daki kayıtların başlamasının ardından Call of Duty Warzone Mobile, 15 Mayıs 2023 tarihinden itirabaren tüm dünyadaki oyunseverler tarafından indirilebilir olacak.

Oyunun oynanabileceği sistemler de açıklandı. Bu kapsamda iPhone XS başta olmak üzere iPhone 14 modellerinin tamamında oynanabilecek. iPad tarafında ise en az iPadOS 15 sürümünün yüklü olması gerekli. Oyunun başlangıçtaki boyutu ise 529 MB olacak olsa da ilerleyen aylarda güncelleme aldıkça boyutu da artacaktır. Oyun bilmeyenler için klasik Battle Royale şeklinde olacak ve tek maçta 120 oyuncuya yer verecek.