Call of Duty anlaşması onaylandı: Microsoft satın alıyor

Yayınlanma: 13.10.2023 - 12:04

Güncelleme: 13.10.2023 - 12:04

Bir süredir gündemde olan Microsoft'un Call of Duty yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alma hamlesi sonunda Birleşik Krallık düzenleyicileri tarafından onaylandı.

Nisan ayında 69 milyar dolarlık orijinal anlaşmanın engellenmesinin ardından Microsoft, güncellenmiş bir teklif sunarak endişeleri gidermeye çalıştı ve bu teklif sonunda onay aldı.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), güncellenmiş teklifin oyun sektöründe rekabeti koruyacağını ve tüketiciye daha fazla seçenek ve daha iyi hizmet sunacağını belirtti.

Ancak, CMA bu onayın ardından Microsoft'u eleştirdi. CMA'nın başkanı Sarah Cardell, "Microsoft'un bu süreçteki taktiklerinin CMA ile hiçbir ilişkisi olmadığını" söyledi ve süreci uzatmanın sadece zaman ve para kaybına yol açtığını ekledi.

Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alarak oyun dünyasındaki etkisini artıracak. Ancak bu anlaşma, özellikle Sony'nin tepkisini çekti. Sony, Call of Duty gibi büyük Activision oyunlarının gelecekte yalnızca Xbox'a özgü olabileceği endişesiyle anlaşmaya karşı çıktı.

Bu anlaşma, oyun endüstrisinde büyük bir değişikliği işaret ediyor ve Microsoft'un oyun dünyasındaki hakimiyetini daha da güçlendireceği görünüyor.