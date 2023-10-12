Rekor ceza! Microsoft vergi mi kaçırıyor?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:08

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:08

Microsoft, yıllar önceki muhasebe uygulamaları nedeniyle ağır bir vergi faturası ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şirket, İç Gelir Servisi'nin (IRS) 2004-2013 yıllarını kapsayan uzun bir denetim sonucunda ödenmemiş vergi borcu olarak 28.9 milyar doları talep ettiğini belirtti.

IRS'nin bu davası, büyük şirketlerin kârlarını yurtdışındaki vergi cennetlerine taşıyan uygulamalara karşı harekete geçtiği yaklaşık on yıl öncesine dayanıyor. Microsoft, bu süre zarfında gelirlerini Porto Riko'ya taşıdığı bir planın parçası olarak "en az" 39 milyar dolarlık kârını aktarmıştı.

Bu durum hala tam olarak çözüme kavuşturulmamış olsa da Microsoft, 29 milyar dolarlık vergi ödeme potansiyeli ile karşı karşıya. Ancak şirket, bu miktarın aslında 10 milyar dolara kadar düşmesi gerektiğini savunuyor. Microsoft'a göre, vergi kurumu IRS, Trump dönemi Vergi Kesintileri ve İş Yasası (TCJA) kapsamında ödenen vergileri hesaplamamış ve bu nedenle tahsil edilen vergilerin miktarı hakkında bir anlaşmazlık var.

MAHKEME YOLUNA GİTMEYE HAZIR

Microsoft, IRS ile süren vergi anlaşmazlığını çözmek için mahkeme yoluna gitmeye hazır olduğunu belirtti ve temyiz sürecinin başlayabileceğini ifade etti.

IRS dosyasında belirtildiği gibi, "Microsoft önerilen bu ayarlamalara katılmıyor ve IRS içinde birkaç yıl sürebilecek bir temyiz sürecini takip edecek" Şirket ayrıca her zaman vergi yasalarına uyduklarını ve dünya genelinde ödenmesi gereken vergileri ödediklerine inandıklarını ifade etti.