Call of Duty Modern Warfare 2'nin gerçekçiliği gündem oldu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:38

Call of Duty’nin 2019’da çıkan ve ses getiren yenilenmiş Modern Warfare serisinin yeni oyunu Modern Warfare 2 (2022), nihayet 28 Ekim günü PC ve konsol platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyun henüz çıkmadan önce erken erişime açılan hikaye modundan paylaşılan görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Webtekno'nun haberine göre Modern Warfare 2’nin hikâye kısmında Amsterdam’daki Red Light sokağında geçen bir bölümün görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğeni aldı ve gündem oldu.

Modern Warfare 2’nin Red Light sokağında geçen bölümündeki görüntüler, gerçekten NPC’ler hariç gerçekten farksız görünüyor. Oyunun çevre geliştiricileri gerçekten harika bir iş çıkarmışlar. Bu arada görüntülerin NVIDIA GeForce RTX 3070 ekran kartından alındığını, konsol sürümlerinde de 60 FPS desteği olduğunu da belirtelim.

Bu video öyle bir etki yarattı ki, sadece oyun basını değil geleneksel medyada da ‘Tüm dünya bu oyunu konuşuyor! Oyun değil, gerçek…’ başlıklarıyla yer almayı başardı.