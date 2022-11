1.099 TL'lik Call of Duty: Modern Warfare 2 haftanın oyunu oldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:47

Steam her hafta en çok oynanan ve en çok talep gören oyunları listeliyor. Steam haftanın oyunlarını listeledi ve ilk sırada ön siparişlerdeyken bile en çok talep gören oyunlardan biri olan Call of Duty: Modern Warfare 2 yer aldı. Bir süredir birinci sırada yer alan Steam Deck, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin 28 Ekim'de resmen oynanabilir olmasıyla ikinci sıraya düştü.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 EN ÇOK TALEP GÖREN OYUN OLMAYI BAŞARDI

Popüler oyun serisinin en son oyunu, ön sipariş dönemindeyken bile sürekli oyun içinden sızıntılarla gündeme gelmişti. Hatta oyunun içinden video sızdıran bir kişi oyunun gerçekçi grafiklerini gözler önüne sermişti.

Oyunun Türkiye tarafındaki fiyatı 1.099 TL ve SteamDB tarafından paylaşılan verilere göre en çok satan oyun oldu. Listenin ikinci sırasında Steam Deck yer alıyorken, üçüncü sırada CoD Modern Warfare 2'nin farklı bir paketi yer alıyor. Yine listenin dördüncü sırasında oyunun farklı bir başka paketi kendine yer buluyor. Yani Steam'i Call of Duty: Modern Warfare 2 işgal etmiş durumda.

Beşinci sıraya baktığımızda ise karşımıza Cyberpunk 2077 çıkıyor. Onu Battlefield 1, Footall Manager 2023, Victoria 3 ve Persona 5 Royal takip ediyor.