Call of Duty: Warzone Mobile'ın artık oynanamayacağı tarih açıklandı

18.02.2026 20:01:00
Yapılan açıklamaya göre Call of Duty: Warzone Mobile 17 Nisan'da kapatılıyor.

Mobil tarafta ilk olarak Call of Duty oyunu 2019 yılında duyurulmuştu. Kısa sürede popülerleşen oyun için en son Call of Duty: Warzone Mobile 20 Mart 2024 yılında gelmişti. Warzone Mobile için yapılan açıklamaya göreyse oyunun sunucuları 17 Nisan 2026 tarihinde kapatılıyor. 

Oyun bu tarihten sonra artık oynanamayacak olsa da o zamana kadar oyuna girmek ve mevcut içerikleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

Call of Duty: Mobile içinse önemli sezonluk içerikler ve güncellemeler sunmaya devam edilecek.

