Capcom imzalı Pragmata, iki günde 1 milyonun üzerinde sattı

21.04.2026 19:57:00
Capcom'un 17 Nisan'da piyasaya sürdüğü oyunu Pragmata, yeni yapılan açıklamaya göre 1 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı.

Pragmata için 20 Nisan'da açıklama yayınlayan Capcom, ilk iki günde 1 milyon kopyanın üzerinde satış yapıldığını duyurdu. Oyun, ilk günden Nintendo Switch 2 için de gelmişti ve bu satış rakamına ulaşılmasında bu ayrıntının önemli olduğu aktarılıyor. 

Pragmata'daki hikaye ise uzayda geçiyor. Ay'da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçin oyunda iki ana karakter bulunuyor. Bu karakterlerden biri özel donanımlı bir astronot kıyafetli Hugh ve diğeri ise küçük bir kız çocuğu olarak tasarlanan robot Diana. Oyunda farklı aşamalarda iki karakteri de kullanmanız gerekiyor.

