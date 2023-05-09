Casio yeni akıllı saatini tanıttı!

Yayınlanma: 09.05.2023 - 14:16

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:16

Japon saat üreticisi Casio, yeni bir G-Shock hibrit akıllı saati duyurdu. Yeni akıllı saat, G-SHOCK Move serisine eklenen son model oldu.

Yeni Casio G-Shock hibrit akıllı saat koşu, egzersiz, yürüyüş ve aralıklı antrenman gibi birçok günlük aktivite özelliğine sahip. Kalp atış hızı takibi gibi sağlık izleme sensörleri de mevcut.

Akıllı saatte birkaç mod bulunur ve kalp atış hızı ölçümü için optik sensör, kan akışındaki değişiklikleri belirlemek için LED ışık kullanılıyor.

Akıllı saat ayrıca adım sayımı için ivmeölçer ve dahili bir GPS özelliğine sahip. Saat şok geçirmez yapıya ve 200 metre su geçirmezliğe sahip. Casio DWH5600'ün hibrit yapısı sayesinde güneş ve USB aracılığıyla şarj edilebilir. Akıllı saatin dünya saati özelliği sayesinde 38 şehir + UTC şeklinde ve güneş doğuşu/batış saatleri bulunuyor.

Casio G-Shock'un 1 saniyelik kronometresi mevcut. Bu kronometre 100 saat kadar ölçebilir ve 60 dakikalık geri sayım sayacı da özelliğine sahip.

Akıllı saatte dört günlük alarm ayarlanabilirken, Full-Auto LED ışığı her zaman saati aydınlatmaya yardımcı oluyor. Titreşim özelliği de bulunan akıllı saatin kasa, çerçeve ve kayış bölümü biyobazlı reçinelerden yapılmış. Kasa tarafı ayrıca karbon fiber takviyeli reçinden yapılmıştır. Casio DWH5600 300 dolarlık fiyat etiketiyle 10 Mayıs'tan itibaren ön siparişe açılacak.