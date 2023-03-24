ChatGPT akıllı saatlere de geldi! İşte detaylar
ChatGPT fırtınası tüm hızıyla esiyorken yeni gelen haberlere göre akıllı saatlere de taşınıyor.
Her kaldırdığımız taşın aldından çıkan ChatGPT şimdi de WearGPT uygulamasıyla WearOS kullanılan akıllı saatlerde desteklenecek.
Akıllı saatleri daha da akıllandırmak adına atılan yeni adımda ChatGPT giyilebilir bu cihazlar tarafından destekleniyor. Daha önce Apple Watch desteği ile konuşulan ChatGPT şimdi WearOS ile Galaxy Watch 4 ve 5 gibi cihazlara da taşınıyor.
AKILLI SAATLERDE CHATGPT DÖNEMİ
Google'ın WearOS altyapısına göre geliştirilen WearGPT, üçüncü taraf bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Samsung'un Galaxy Watch 4 ve Watch 5 modellerinde desteklenen uygulama, akıllı saat üzerinden ChatGPT'ye ulaşmaya olanak sağlıyor.
Saat üzerinden e-posta yazmayı ve kod şablonları önermeyi sağlayan WearGPT, kullanıcıya matematik tarafında da yardımcı oluyor. Uygulamayı kullanmak içinse yapılması gereken şey 'sesli' komutlar vermek.
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