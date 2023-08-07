Casio yüzük şeklindeki saatlerini tanıttı

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:11

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:11

Japon saat üreticisi Casio, yeni saat koleksiyonunu tanıttı. Parmaklar için saat tasarımı gerçekleştiren şirket toplamda 5 saatini parmaklara taşıdı. Bu modeller ikonik ve sevilen modellerden oluşuyor.

Stasto Stand Stones ile beraber geliştirilen bu saatler kola takılanlardan farklı özellikler taşıyor.

Casio Watch Ring Koleksiyonu adı verilen saatler, orijinal boydaki saatlerin özelliklerini taşıyor. Yani içlerinde yer alan piller sayesinde saati takip edebilir, DBC-611-1 modelinin saat yüzüğünde ise hesap makinesini kullanabilirsiniz.

Seride Casio'nun AQ-230GA-9, F-91W-1, DBC-611-1, MQ-24-7B2 ve AE-1200WH-1A gibi modelleri yer alıyor.

Dijital ya da analog ekrana sahip bu yüzükler, kadrana ve üç katmanlı da cam yapıya sahip ve söylendiğine göre tek pil ile 20 yıl kullanılabiliyor.

Saat yüzükler şu anda yalnızca Japonya'da satışta.