CEO'lara göre 10 yıl içinde yapay zeka insanlığı yok edecek!

Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:22

Güncelleme: 19.06.2023 - 09:22

ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Yale Üniversitesi, 119 şirketin CEO'larıyla bir anket yaptı. Katılımcıların yüzde 42'si yapay zekanın gelecek 5 ila 10 yıl içinde insan türünü yok edebileceğine inandığını söyledi.

Bu inancı paylaşan CEO'ların isimleri halka açıklanmadı. Ancak ankete katılan CEO'lar arasında Zoom, Coca-Cola ve Walmart gibi büyük şirketlerden isimlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Independent Türkçe'ye göre ankete katılan CEO'ların yüzde 34'ü yapay zekanın 10 yıl içinde insanlığı yok edebileceğini söylerken, yüzde 8'i de aynı şeyin 5 yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 58'i ise durumdan endişelendiklerini ama yapay zekanın insan türünü yok edemeyeceğini düşünüyor.

Ayrıca CEO'ların yüzde 42'si de yapay zeka riskinin abartıldığını dile getirdi.

Yale Üniversitesi'nden Jeffrey Sonnenfeld, CNN International'a yaptığı açıklamada "Bu epey karanlık ve endişe verici bir sonuç" dedi.

Sonnenfeld'e göre ankete katılan CEO'ların aslında 5 kampa ayrılmış durumda. Bilim insanı o kampları şu ifadelerle aktardı:

Meraklı yaratıcılar, teknolojinin yalnızca iyi tarafını görebilen coşkulu inananlar, ne yaptıklarını bilmeyen ama yarışa katılan ticari vurguncular, alarm veren aktivistler ve küresel yönetişim savunucuları.

Yale Üniversitesi'nin anket haberi, sektörün önde gelen CEO'larının imzaladığı bir alarm mektubunun ardından geldi.

Mayıs sonunda bir grup üst düzey yapay zeka araştırmacısı, bu teknolojinin insanlığa karşı yarattığına inandıkları varoluşsal tehdide dair 22 kelimelik bir uyarı yayımlamıştı.

İmzacılar arasında ABD'li yapay zeka firması ve ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın CEO'su Sam Altman da yer alıyordu.

Mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

Yapay zekadan kaynaklanan yok olma riskini azaltmak, pandemiler ve nükleer savaş gibi toplumsal ölçekli diğer tehlikelerin yanı sıra küresel bir öncelik olmalıdır.