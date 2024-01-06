Cep telefonları kura odaklandı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

Alım gücünün düşmesi, taksit sınırlaması ve artan fiyatlar nedeniyle mobil cihaz satışlarına ulaşmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. 2023’te Türkiye’de 11.5 milyon cep telefonu satıldığı tahmin ediliyor. Yurttaşın yeni cep telefonu alma süresi uzarken yenilenmiş ikinci el pazar ise hızlı büyüyor. Sektör temsilcilerine göre, bu yıl kurdaki yükselişe bağlı olarak cep telefonu fiyatları artacak. Ancak taksit sınırlaması esnetilirse satışlarda yükseliş beklenebilir.

KAYITDIŞI AZALTILMALI

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2023’te cep telefonu satışlarının 11 milyon 500 bin seviyesinde olacağını belirterek yenilenmiş, ikinci el telefon pazarının da 342 bin seviyesine çıkacağını söyledi. Turnacı, 2024’te pazarda en önemli belirleyici unsurun kayıtdışı ile mücadele olacağına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

3 milyonun üzerinde kayıtdışı cihaz satışı olduğunu görüyoruz. Kayıtdışıyla mücadele de çok kolay olmayacak.

Yurtiçi ve yurtdışı cep telefonu fiyatlarındaki makas açılıyor.

2022’de 230 bin cihaz için yenilenmiş sertifikası alınmış. Bu pazarın çok rahat 600-700 bine çıkma potansiyeli var. Vatandaş burada 1 yıl garanti ve 12 ay taksit olduğunu unutmamalı.

Taksit sınırlaması yeni cep telefonuna ulaşımı engelliyor. Fiyatlar bu yıl da kura bağlı artar.

FİYATLAR ARTAR

Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur: Pandemi sonrası toparlanma süreci ve savaşların da etkisiyle dünya ekonomik olarak zorlu dönemden geçiyor. Türkiye’de kur hareketleri ciddi bir gösterge bizim için. Uzun vadeli bir projeksiyon yaparken ülkenin ekonomik şartları, kurun nereye gideceği gibi birçok detayı bir araya getirip öngörüde bulunuyoruz. Kur artışı, üretim ve hammadde maliyetlerini de otomatik etkiliyor. Teknoloji ürünlerinin büyük bölümünün maliyeti dolar veya Avro üzerinden olduğu için satış fiyatlarının da kur değişikliklerine paralel hareket etmesi kaçınılmaz. Kurdaki yükselişten en fazla etkilenenlerin başında gelen tüketici elektroniği endüstrisi ve yeni nesil teknoloji ürünlerinin fiyatlarında kur ile paralel olarak artış yaşanması çok da şaşırtıcı olmaz. Bu dönemde, İsrail ile yaşanan savaşlar veya bölgesel çatışmalar, özellikle stratejik öneme sahip bölgelerde tedarik zincirlerini etkilemektedir. Süveyş Kanalı’nın geçici olarak kapanması ve tedarik zincirlerinin kırılması, global ticareti olumsuz etkiliyor.



İKİNCİ ELE GEÇİŞ

vivo Türkiye Üst Pazarlama Yöneticisi (CMO) Ertan Şensoy: Pandeminin etkisi, küresel çip sıkıntısı, yüksek vergi oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi çeşitli sebeplerle yükselen cep telefonu fiyatları tüketicileri daha sürdürülebilir ve bütçe dostu alternatiflere yöneltiyor. Bu nedenle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenmiş telefon pazarına olan talep gün geçtikçe artıyor. 2023’ün ilk çeyreğinde dünya çapında sıfır cep telefonu satışları yüzde 12 düşüş kaydederken yenilenmiş cep telefonu pazarı yüzde 15 büyüdü. Türkiye’de henüz sadece yüzde 1 olan yenilenmiş akıllı telefon alma oranı da regülasyonlarla büyümeye devam ediyor. Gelecek 2-3 yıl içinde Türkiye’deki akıllı telefonların yüzde 30’unun yeniden ekonomiye döneceği tahmin ediliyor. 2023 yılında yenilenmiş cep telefonu vivo olarak biz de sürdürülebilirlik ve çevre bilinci yaklaşımıyla hayata geçirdiğimiz bir kampanya ile V29 serimizde bu yıl ilk kez tüketicilere takas imkânı fırsatı sunduk.

EN ÇOK YAPAY ZEKÂ KONUŞULACAK

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir: Türkiye’deki akıllı telefon pazarı her yıl ortalama yüzde 5 büyüme gösteriyor. Yıllık telefon satış rakamlarına baktığımızda ortalama olarak 10 milyon telefon satıldığını söyleyebiliriz. Samsung Electronics Türkiye olarak akıllı telefon kategorisinde yüzde 45’lik bir pazar payına sahibiz.

Samsung’un küreselde katlanabilir telefon kategorisinde pazar payı yüzde 75’ler seviyesinde. Türkiye’de ise bu oran yüzde 95’lere kadar çıkıyor. Counterpoint Research’e göre küresel katlanabilir akıllı telefon pazarına olan talebin 2027 yılında 100 milyona ulaşması bekleniyor. 2027 yılında tüm üst seviyeli cihazlarımızın satışının dörtte birinin katlanabilir cihazlardan yapılacağını öngörüyoruz. 2024 yılında teknoloji dünyasında yapay zekâ çok konuşulacak.