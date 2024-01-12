CES 2024'te ilgi çeken teknolojiler tanıtıldı! İşte bazıları

Yayınlanma: 12.01.2024 - 11:06

Güncelleme: 12.01.2024 - 13:07

ABD'nin Las Vegas kentinde 9-12 Ocak'ta düzenlenen CES 2024'te 130 bine yakın katılımcı teknolojinin geleceğini keşfetme imkanı buldu.

Teknoloji dünyasının buluştuğu etkinlikte bu yıl 4 binden fazla şirket teknolojik yeniliklerini ve ürünlerini tanıttı.

Yaşamdan sağlığa, güvenlikten spor, oyun ve mobiliteye kadar pek çok alanda teknolojik yeniliklerin sergilendiği CES'te bu yıl yapay zeka destekli ürünlerin hakimiyeti dikkati çekti.

Teknoloji şirketleri, ev aletlerinden engelli ve yaşlılara yönelik cihazlara, silah algılamaya yönelik güvenlik sistemlerinden otonom araç sistemlerine kadar pek çok üründe yapay zekayı nasıl kullandıklarını gösterdi.

CES 2024'te sergilenen ürünler, özellikle üretken yapay zekanın yeni ürün ve hizmetlerin büyük bir itici gücü olacağını ortaya koydu.

YAPAY ZEKA MUTFAKLARDA

Eti yaklaşık 2 dakikada isteğe göre pişiren ızgara ve içerisindeki gıdaları tanıyarak yemek tarifi öneren buzdolabı gibi ürünler yapay zekanın en ilgi çekici şekilde kullanıldığı örnekler arasında yer aldı.

Şef ve barista robotlar, yapay zeka destekli cihazlar ile diğer ileri teknoloji mutfak aletleri, insanlar için yemek hazırlamanın gelecekte daha kolay bir hal alacağının sinyalini verdi. Bu ürünlerden biri olan ve Samsung tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı buzdolabı, dahili kameralar sayesinde içerisindeki malzemeleri listeliyor ve raf ömürlerinin sonuna yaklaşılması halinde uyarıyor. Aynı zamanda söz konusu buz dolabı içerisindeki gıdaları tanıyarak yemek tarifi önerisinde bulunuyor.

İngiltere merkezli Seergrills tarafından geliştirilen ve "dünyanın ilk yapay zeka destekli ızgarası" olarak tanıtılan ızgara ise mangalseverlerin ilgisini çekti. Akıllı ızgara, eti türüne ve nasıl pişmesinin istendiğine bağlı olarak dakikalar içinde pişiriyor. Pişirme süresini yüzde 90'a yakın azaltan ızgaranın, kırmızı eti yaklaşık 2 dakikada, tavuk etini ise 2 dakikayı biraz aşkın sürede pişirdiği belirtiliyor. Eti dikey olarak pişirerek her iki tarafından ısıyı almasını sağlayan ızgara, çevirme derdini de ortadan kaldırıyor.

BEBEKLERİN AĞLAMASINI TERCÜME EDİYOR

Horlamayı azaltan yastık, parkinson hastalarına yönelik el titremesini dengeleyen eldiven ve bebek ağlama tercümanı da sağlık teknolojisi alanında dikkati çeken ürünlerden.

Yenilikçi ses analizi yazılımı çözümleri oluşturmak için yapay zeka teknolojisinden yararlanan Cappella, bebeklerin ihtiyaçlarının doğru şekilde anlaşılmasına yardımcı olacak bebek ağlaması için tercümanını tanıttı. Telefon uygulaması aracılığıyla bebeklerin ağlamasını analiz teknolojinin, yaklaşık yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiği kaydediliyor.

HORLAMA AZALTAN YASTIK VE AKILLI YATAK

Çinli uyku sağlığı şirketi DeRUCCI tarafından geliştirilen ve CES 2024'te tanıtılan akıllı yastığın ise horlamayı yüzde 89'a yakın azalttığı belirtiliyor. Akıllı yastık, uyuyan kişinin horlamasını algılıyor ve kafasının konumunu ayarlayarak horlama ile mücadele ediyor.

Ayrıca DeRUCCI tarafından geliştirilen ve Inovasyon Ödülü alan yatak da Nesnelerin Yapay Zekası (AIoT) ile akıllı uyku çözümü sunuyor. Optimum uyku için uyuyan kişinin sağlığına anında uyum sağlayan akıllı yatak, kullanıcıları potansiyel sağlık sorunları hakkında da önceden uyarıyor.

Boston merkezli tıbbi teknoloji startupu GyroGear ise fuarda parkinson hastalarına yönelik el titremesini azaltan eldivenini tanıttı. CES 2024 kapsamında İnovasyon Ödülü alan ürün, "dünyanın en gelişmiş el titremesi dengeleyicisi" olarak nitelendiriliyor. Söz konusu eldiven, el titremelerini anında dengeleyerek parkinson hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

OKULLARDAKİ SİLAHLI SALDIRILARA KARŞI YAPAY ZEKALI ÖNLEM

Güvenlik alanındaki yenilikler de CES 2024'te ilgi gören teknolojilerden oldu.

Alman elektronik şirketi Bosch, özellikle ABD'de önemli bir sorun olan okullardaki silahlı saldırılara karşı güvenliği artırmak amacıyla video ve ses yapay zekasını eşleştiren Silah Algılama Sistemini tanıttı. Inovasyon Ödülüne layık görülen sistem, silahlı birinin okula yaklaşması halinde silahı doğruluyor ve personeli anında uyarıyor.

Yapay zekanın yanı sıra CES 2024'te öne çıkan diğer teknoloji trendleri şeffaf ekranlar, yeni nesil oyun teknolojileri ile enerji teknolojileri.

Kullanılmadığı zaman ince bir camdan farksız olan, çevresiyle uyum sağlayan ve "transparent OLED" olarak adlandırılan şeffaf ekranlar ziyaretçilere kendilerini bilim kurgu filmlerindeymiş gibi hissettiriyor. Güney Koreli elektronik markaları LG ve Samsung, OLED ekranlarını CES 2024'te sergiledi.

Oyun teknolojileri bu yıl da CES'te ilgi görmeye devam ederken, özellikle ev eşyalarında enerji tasarrufuna yönelik yeşil teknolojiler öne çıktı.