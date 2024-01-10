Dünyanın şarjı bitmeyen ilk kulaklığı duyuruldu

Yayınlanma: 10.01.2024 - 17:36

Güncelleme: 10.01.2024 - 17:36

Kablosuz kulaklık tarafında belki de en çok eleştirilen konu şarjının çok dayanmaması. Buna çözüm olarak teknoloji şirketleri yepyeni teknolojilerle kulaklıkların kullanım süresini uzatmak istiyor. Ancak CES 2024 kapsamında tanıtılan bir kablosuz kulaklık bu sorunu güneş pili teknolojisiyle çözmüş görünüyor.

Kulaklık, 3M Peltor WS Alert XPV olarak adlandırılıyor. Kulaklık tüm enerjisini güneş pilleriyle karşılıyor olmasıyla dikkat çekiyor. Powerfoyle güneş pilleri sayesinde kulaklığın şarjı tükenmiyor. 1000mAh bataryasına ek olarak kulaklıkta, tasarım çok da önemsenmemiş.

Aşırı gürültülü ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan kulaklık, yerleşik mikrofona da sahip.

Kulaklıkta yer alan güneş pilleri sayesinde kulaklık iç mekanda bile aynı performansta çalışıyor. Kulaklığın mart ayında satışa çıkması bekleniyor ve 600 dolarlık bir fiyata sahip.