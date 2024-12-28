Apple, mağazalarından 3 iPhone modelini kaldırdı

Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:38

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:38

AB'nin teknoloji şirketleri üzerindeki baskısı, etkilerini göstermeye başladı. Tekelcilik gibi tartışmalı konularla gündeme gelen Apple, Avrupa'daki yeni yasalar doğrultusunda üç modelinin satışını durdurmak zorunda kaldı.

RESMİ APPLE MAĞAZALARINDAN KALDIRILDI

AB, 2024 sonunda tüm mobil cihazlar için USB-C şarj portunu zorunlu hale getirecek bir düzenleme getirmişti. Bu yeni düzenlemeye uymayan ve hâlâ satışta olan üç iPhone, resmi Apple mağazalarından kaldırıldı.

The Verge'ün haberine göre, artık Avrupa Birliği ülkelerinde Apple'ın resmi satış noktalarında iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 modelleri satılmayacak. iPhone 15 serisinin tanıtılmasının ardından, iPhone 14 Pro modelleri zaten satıştan kaldırılmıştı.

Şimdi ise üçüncü nesil iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 de satıştan kaldırıldı.

NEDEN KALDIRILDI?

Bu telefonların satıştan çekilmesinin nedeni, hiçbirinin AB'nin zorunlu hale getirdiği standart USB-C şarj portuna sahip olmamaları. Söz konusu üç modelde de Lightning şarj portu bulunuyor, bu da USB-C gereksiniminin dışında kalıyor. Bu yüzden 28 Aralık'tan itibaren, sadece bu iPhone modelleri değil, USB-C şarj portuna sahip olmayan diğer akıllı telefon markaları da Avrupa'da satış yapamayacak.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN DE YOLDA

2026'dan itibaren bu kural, dizüstü bilgisayarlar için de geçerli olacak.