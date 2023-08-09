Gmail uygulamasında 100 dile kadar desteklenen çeviri özelliği
Gmail'de uzun bir süredir dil desteği sunuluyor. Masaüstü uygulamasında kullanılan çeviri özelliği artık mobil cihazlarda da desteklenmeye başlandı.
Google'ın e-posta hizmeti Gmail için bir süredir olan ancak mobil tarafta desteklenmeyen yerleşik çeviri özelliği sunuldu. Kullanıcılar farklı dillerde aldığı e-postaları artık mobil cihazlarında da tek tuş ile çevirebilecekler.
Uygulamanın iOS ve Android sürümleri için getirilen özellik, şu anda her kullanıcıya sunulmuş değil. Ancak yakında bütün kullanıcılara sunulması bekleniyor.
Uygulamaya daha önce yapay zeka altyapısıyla e-posta yazma imkanının geleceği duyurulmuştu.
E-posta yazmayı çok daha kolay hale getiren yeni yapay zeka özelliği, kullanıcıların verdiği komut ile e-posta yazmasını sağlayacak.
Google, tek tuşla eksiksiz e-posta yanıtları oluşturmak için yapay zeka odaklı özelliğini resmi Twitter hesabından duyurmuştu. Smart Reply yani akıllı yanıtlama özelliği sayesinde Help me write yani bana yazmakta yardım et komutu verildiği zaman eksiksiz bir e-posta yanıtı hazırlamayı sağlıyor. Özellik Google'ın yeni I/O etkinliğinde Google CEO'su Sundar Pichai tarafından tanıtılmıştı.
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