Her dilde çeviriye kadar Telegram'a eklenen tüm özellikler

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 09:00

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 09:00

Telegram yeni özelliklerini blog yazısıyla duyurdu. Bu kapsamda kullanıcılara pek çok yenilik sunulacak. Geçen ay diğer mesajlaşma uygulamaları gibi gizlilik odaklı adımlar atan Telegram geliştiricileri, gizliliğe ek olarak profil fotoğrafı ve depolama hakkında yenilikleri de sunmuştu, öte yandan bu ay yayınlanan güncellemede ise yeni kullanışlı özellikler sunuluyor.

HER SOHBETTE İSTENİLEN DİLDE ÇEVİRİ YAPMAK MÜMKÜN

Emojilerden profil fotoğrafı yapmayı mümkün kılan Telegram, artık hareketli görsellerin profile eklenmesini sağlayor. Tüm dillerdeki sohbetlerin istenilen dilde çevrilmesine olarak sağlayan özellik, hem kişisel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde kullanılabiliyor.

Bir diğer yandan kullanıcılar artık emoji ve çıkartma paketleri içinden belirli kategorilerdeki emojileri filtreleyebilecekler. Detaylı ağ takibi sağlayan bir diğer özellik ise Wi-Fi ve mobil veriler için ayrıntılı grafikler ile Telegram tarafından ne kadar veri kullanıldığını görebilmeyi sağlarken aynı zamanda otomatik indirme ayarlarını veri planına göre ayarlayabilme kolaylığı sağlıyor.

Gelen medyayı istediğiniz gibi kaydetme seçeneği açılırken bir diğer yandan ayrıntılı medya izinleri de sunuluyor. Diğer özellikler ise şu şekilde:

Botlar için sohbet seçimi

Yeni özel ifadeler