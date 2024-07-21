Çevrimdışı dosya paylaşımı iPhone'larda nasıl olacak?
WhatsApp'ın bir süredir üzerinde çalıştığı çevrimdışı dosya paylaşımı imkanı, iOS kullanıcıları için de gelecek. Peki nasıl kullanılacak?
WhatsApp'ın Android kullanıcılar için üzerinde çalıştığı ortaya çıkan çevrimdışı dosya gönderme imkanı iOS için de geliştiriliyor. iPhone kullanıcıları çevrimdışı dosya paylaşabilme imkanına karekod okutarak ulaşacak. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan yakınlarındaki cihazlarla belgeleri, fotoğrafları ve dahasını paylaşmaları mümkün olacak.
ÇEVRİMDIŞI DOSYA PAYLAŞMA ÖZELLİĞİ iPHONE'LAR İÇİN DE GELİYOR
WhatsApp, iOS için en son güncellemesinde bu özelliği test etmeye başladı. Android için geliştirildiği ortaya çıkan yeni özelliğin iOS tarafı için de geleceği sızdırıldı. Buna göre Android versiyonu ile iOS versiyonu arasında fark bulunuyor.
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