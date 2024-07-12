WhatsApp'ta yeni bir dönem daha başlayacak

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:49

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:50

WhatsApp'a canlı çeviri özelliğinin geleceği geçen günlerde sızdırılmıştı. Bu özelliğin nasıl sunulacağı bilinmiyorken yeni ortaya çıkan haberlere göre sesli mesajları metin olarak okumaya imkan tanıyacak bir özellik daha geliyor. Beta olarak sunulan özellikte gelen sesli mesajların altyazıları bulunuyor. Burada kullanıcı gizliliğini korumak adına özel bir indirme yapmak da gerekiyor.

WHATSAPP'TAKİ SESLİ MESAJLARDA ALTYAZI DESTEĞİ

WebataInfo'da yer alan bilgilere göre özellik ilk etapta, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Hintçe gibi dillerde destekleniyor.

Özelliği kullanmak isteyenler, telefonlarına eklenti indirmesi gerekiyor. Burada altyazı olarak eklenen metinler, cihazda oluşturulduğu için bir başkası tarafından görülmüyor.