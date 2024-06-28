WhatsApp'ın grup sohbetleri için sunduğu özellik
WhatsApp'ın, grup sohbetleri için hazırladığı etkinlik özelliği küresel olarak sunuldu.
WhatsApp'ın sunduğu bu özellik sayesinde kullanıcılar artık yer aldıkları gruplarda kolaylıkla etkinlik oluşturabilecek. Ortak etkinliklerin organize edilmesini sağlayarak grup üyelerinin toplanmasını pratik hale getiriyor.
WHATSAPP İÇİN YENİ ÖZELLİKLER
Daha önce de WhatsApp'ta direkt uygulama üzerinden arama yapılmasına olanak tanınacağı ortaya çıkmıştı.WhatsApp için ortaya çıkan başka bir özellik de yapay zeka odağında olmuştu. Bu sayede kullanıcılar sohbet içindeyken görsel oluşturabilecekler. Ortaya çıkartılan yeni özellik, yapay zeka vasıtasıyla görsel oluşturmayı sağlıyor.
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