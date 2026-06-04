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ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

4.06.2026 21:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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ChatGPT, 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

OpenAI tarafından geliştirilen dünyanın en popüler yapay zeka aracı olan ChatGPT'nin uygulaması aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.
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Günlük hayatın ayrılmaz parçalarından biri haline gelen ChatGPT'ye yönelik yeni veriler geldi. Sensor Tower tarafından yayınlanan verilere göre ChatGPT'nin uygulaması aylık 1 milyar aktif kullanıcıya en hızlı ulaşan uygulama olmayı başardı. 

Dünyanın en popüler yapay zeka aracı olan ChatGPT'nin rakipleri de önemli sayılara ulaşıyor. 

Anthropic'in hızla kullanıcı sayısını katladığı Claude uygulamasında aylık olarak 56 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Sensor Tower'a göre Claude tarafında aylık aktif kullanıcı sayısında yüzde 640'lik bir büyüme var. ChatGPT tarafında ise bu yüzde 62'lik büyüme tekabül ediyor.

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